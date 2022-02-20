Бензема наряду с Левандовским самый результативный игрок в этом сезоне

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 25-го тура Ла Лиги со счетом 3:0. Французский форварда королевского клуба Карима Бензема забил один гол с пенальти и отдал две результативных передачи.

Вместе с нападающим "Баварии" Робертом Левандовским он теперь лучший игрок по системе гол+пас в топ-5 европейских лиг.

На счету Бензема 27 очков - 18 голо и 9 ассистов в рамках Примеры. У Левандовского тоже 27 очков в Бундеслиге - 26 голов и один голевой пас.

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