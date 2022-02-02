Бензема назвал цели "Реала" в нынешнем сезоне

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Бензема назвал цели "Реала" в нынешнем сезоне

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что королевский клуб намерен выиграть все турниры в нынешнем сезоне.

"Цель "Реала" - как обычно, выиграть все трофеи. Мы готовы бороться за победу в каждом из турниров. Мы будем много работать, чтобы продолжать побеждать", - приводит слова Бензема Mundo Deportivo.

Напомним, что "Реал" лидирует в чемпионате Испании, в Лиге чемпионов вышел в 1/8 финала, где сыграет с ПСЖ. В Кубке Испании мадридцы в 1/4 финала встретятся с "Атлетиком".

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