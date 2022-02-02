Бензема назвал цели "Реала" в нынешнем сезоне
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема заявил, что королевский клуб намерен выиграть все турниры в нынешнем сезоне.
"Цель "Реала" - как обычно, выиграть все трофеи. Мы готовы бороться за победу в каждом из турниров. Мы будем много работать, чтобы продолжать побеждать", - приводит слова Бензема Mundo Deportivo.
Напомним, что "Реал" лидирует в чемпионате Испании, в Лиге чемпионов вышел в 1/8 финала, где сыграет с ПСЖ. В Кубке Испании мадридцы в 1/4 финала встретятся с "Атлетиком".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14