Бензема назвал два клуба, ради которых он будет готов уйти из "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридпсжкарим бензема

Бензема назвал два клуба, ради которых он будет готов уйти из "Реала"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема назвал два клуба, ради которых он будет готов покинуть "Сантьяго Бернабеу".

Так, согласно информации Le 10 Sport, 30-летний нападающий "сливочных" сообщил своей семье, что он готов будет рассмотреть вариант со сменой команды, если в его услугах будут заинтересован "Манчестер Юнайтед" либо ПСЖ.

Бензема перешел в "Реал" из "Лиона" в 2009-м году за 35 миллионов евро. С тех пор в составе королевского клуба он забил 198 мячей и сделал 114 результативных передач в 425 играх.

Напомним,  Перес намерен уже зимой укрепить оборону "Реала" топовым защитником. | soccernews.ru

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