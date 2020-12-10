Бензема назвал лучшего защитника в мире

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Бензема назвал лучшего защитника в мире

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о партнере по команде, защитнике Серхио Рамосе.

"Когда Серхио в порядке, то он помогает команде. Он является лучшим защитником в мире", — приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что 34-летний Рамос может покинуть "Реал" летом 2021 года, так как не может договориться с клубом о продлении контракта.

В нынешнем сезоне Рамос провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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