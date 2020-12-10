Бензема назвал лучшего защитника в мире
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением о партнере по команде, защитнике Серхио Рамосе.
"Когда Серхио в порядке, то он помогает команде. Он является лучшим защитником в мире", — приводит слова Бензема Marca.
Ранее сообщалось, что 34-летний Рамос может покинуть "Реал" летом 2021 года, так как не может договориться с клубом о продлении контракта.
В нынешнем сезоне Рамос провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: Лукас Васкес, скорее всего, покинет "Реал". | http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА хочет купить нападающего "Монако"
-
Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021
-
Алаба определился с четырьми клубами, в которых готов продолжить карьеру
-
Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в чемпионате Нидерландов
-
Хавбек ЦСКА Кучаев перенес операцию на колене
-
1
Гризманн разорвал контракт с Huawei
-
Орлов рассказал подробности об уходе Газизова из "Спартака"
-
Вратари "Локомотива" и "Краснодара" вошли в топ-3 по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов
-
В "Манчестер Юнайтед" не верят в переход Погба в "Ювентус" или "Реал"
-
Бензема назвал лучшего защитника в мире
-
Эдинсон Кавани рассказал, почему он отказал "Ювентусу" и "Интеру"
-
Президент ПСЖ отреагировал на информацию о возможном переходе Месси
-
1
ЦСКА хочет купить нападающего "Монако"
-
В "Баварии" оценили вероятность покупки Холанда
-
Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021
-
Алаба определился с четырьми клубами, в которых готов продолжить карьеру
-
"Ювентус" намерен сохранить Куадрадо
-
Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о будущем Месси
-
Расписание матчей 18-го тура РПЛ
-
Лукас Васкес, скорее всего, покинет "Реал"
-
Массажист Кокорина прокомментировал информацию об увольнении из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" вновь нацелился на лидера "Астон Виллы"
-
Семак сделал заявление о предстоящем матче с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14