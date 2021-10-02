Бензема назвал лучший клуб мира

Фото инстаграм Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что его клуб является лучшим на планете.

"Реал" всё ещё лучший клуб мира. Это не зависит от того, идёт у нас перестройка или нет. Просто приходят новые игроки, но это не влияет на статус", - приводит слова Бензема L’Equipe.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "сливочные" не выиграли ни одного трофея.

33-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В текущей кампании он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 9 матчах.

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