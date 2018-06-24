Бензема назвал условие своего ухода из "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема назвал условие своего ухода из королевского клуба, информирует CentreTransfer со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что 30-летний нападающий будет готов покинуть "Сантьяго Бернабеу" этим летом, если на новом месте работы его зарплата не будет меньшей его нынешнего оклада.

В завершившемся сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" определился со своей позицией по будущему Ковачича. | soccernews.ru