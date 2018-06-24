Бензема назвал условие своего ухода из "Реала"

1 Теги карим бенземареал мадрид

Бензема назвал условие своего ухода из "Реала"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема назвал условие своего ухода из королевского клуба, информирует CentreTransfer со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что 30-летний нападающий будет готов покинуть "Сантьяго Бернабеу" этим летом, если на новом месте работы его зарплата не будет меньшей его нынешнего оклада.

В завершившемся сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" определился со своей позицией по будущему Ковачича. | soccernews.ru

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