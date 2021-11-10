Бензема не будет исключен из сборной Франции

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Бензема не будет исключен из сборной Франции

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема не будет исключен из сборной Франции независимо от решения суда по делу о шантаже полузащитника "Фенербахче" Матье Вальбуэна, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, в этом форварда заверил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. Таким образом, Бензема продолжит играть за национальную команду.

Напомним, Бензема подозревается полицией в том, что он был посредником при переговорах между шантажистами и Вальбуэна.

Не пропустите: Бензема стал 4-м игроком, забившим 75 голов в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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