Бензема не хочет впадать в эйфорию после победы над "Челси"
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема несмотря на уверенную победу над "Челси" (3:1) и свой хет-трик в ворота "синих" не стал сильно радоваться, сообщает Cuatro.
По информации источника, после матча капитан "сливочных" забрал себе памятный мяч, однако попросил партнеров по команде не расписываться на нем, так как не хочет, чтобы кто-то впадал в эйфорию.
Отмечается, что Бензема предложил начинать радоваться только после домашней победы над "Челси" в ответном матче. Молодые игроки команды были восхищены спокойствием Карима.
В нынешнем сезоне француз сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 13 результативных передач.
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|Гранада
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|20
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|12
|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|20
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