Бензема не намерен покидать "Реал"

Теги карим бенземафлорентино пересреал мадрид

Бензема не намерен покидать "Реал"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не намерен покидать свой клуб по окончанию текущего сезона, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 29-летний нападающий готов пойти против президента своего клуба Флорентино Переса, который планирует расстаться с ним следующим летом. Француз рассчитывает в следующем сезоне побороться за место в стартовом составе "сливочных" с потенциальными новобранцами команды и остаться в Мадриде еще минимум до лета 2019-го года.

Напомним, зимой "Реал" может подписать форварда "Милана". | soccernews.ru

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