Бензема не намерен покидать "Реал"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не намерен покидать свой клуб по окончанию текущего сезона, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 29-летний нападающий готов пойти против президента своего клуба Флорентино Переса, который планирует расстаться с ним следующим летом. Француз рассчитывает в следующем сезоне побороться за место в стартовом составе "сливочных" с потенциальными новобранцами команды и остаться в Мадриде еще минимум до лета 2019-го года.

Напомним, зимой "Реал" может подписать форварда "Милана". | soccernews.ru