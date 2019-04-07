Бензема не покинет "Реал" по окончании сезона

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Бензема не покинет "Реал" по окончании сезона

Мадридский "Реал" не собирается расставаться с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство королевского клуба довольно игрой футболиста. К тому же, на него рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да пусть играет. Если взять голеадора, то Бенз на подхвате, самое то. К тому же, в этом сезоне видно что старается.

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