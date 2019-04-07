Бензема не покинет "Реал" по окончании сезона
Мадридский "Реал" не собирается расставаться с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает AS.
По сведениям издания, руководство королевского клуба довольно игрой футболиста. К тому же, на него рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.
В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Зидан: "Бензема всегда был важным игроком для "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жезус: "Манчестер Сити" намерен выиграть четыре трофея"
-
Гвардиола: "Победы "Ливерпуля" не влияют на игроков "Манчестер Сити"
-
ПСЖ рассматривает трех кандидатов на усиление центра полузащиты
-
"Хетафе" обыграл "Атлетик" и остался в зоне Лиги Чемпионов
-
Стала известна зарплата форварда "Спартака" Роши в "Крузейро"
-
СМИ выяснили, что сказал Селихов Кононову после замены в матче с ЦСКА
-
Клопп: "О Хендерсоне можно написать книгу на 500 страниц"
-
2
Диего Коста отрицает обвинения в адрес матери арбитр в поединке с "Барселоной"
-
1
Бензема не покинет "Реал" по окончании сезона
-
"Урал" в феерическом матче обыграл "Енисей"
-
"Фиорентина" проиграла аутсайдеру Серии А
-
Фанатки "Уфы" потроллили Новосельцева, который скрывается от жены
-
Зидан: "Бензема всегда был важным игроком для "Реала"
-
"Атлетико" нацелился на одного из лидеров "Наполи"
-
"Алавес" на 93-й минуте упустил победу в матче с "Леганесом"
-
Чемпион Европы-2016 Нани отметился дебютными голами в МЛС
-
Турецкий футболист отметился забитым мячом в стиле легендарного гола Бэйла
-
Болельщик "Спартака" рассказал о своем избиении во время матча с ЦСКА
-
"Челси" поборется с "Барселоной" за форварда "Боруссии"
-
Гол Игбуна принес "Уфе" победу над "Ростовом" в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23