Нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема не потребуется операция, сообщает Marca.

По сведениям издания, 31-летний француз всё-таки избежал перелома пальца, поэтому хирургическое вмешательство потеряло острую необходимость.

Однако в течение ближайших трёх недель форвард будет носить специальную повязку, чтобы не усугубить повреждение.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 31 матч, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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