Бензема не потребуется операция

Теги реал мадридкарим бензематравмы

Бензема не потребуется операция

Нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема не потребуется операция, сообщает Marca.

По сведениям издания, 31-летний француз всё-таки избежал перелома пальца, поэтому хирургическое вмешательство потеряло острую необходимость.

Однако в течение ближайших трёх недель форвард будет носить специальную повязку, чтобы не усугубить повреждение.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 31 матч, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Два игрока "Реала" вернулись в строй накануне матча Кубка Испании. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение

Сала перед исчезновением отправил голосовое сообщение

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов