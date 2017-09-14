Бензема: "Не скажу, что был шокирован переходом Неймара в ПСЖ"

Теги барселонанеймарпсжкарим бензема

Бензема: "Не скажу, что был шокирован переходом Неймара в ПСЖ"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о переходе Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Я не скажу, что я был в шоке, потому что он волен делать то, что считает нужным для себя. Я думаю, что это несколько странно, но у него, несомненно, есть свои причины на это", - приводит слова 29-летнего нападающего espnfc.com.

Напомним, Бензема и еще три ключевых игрока "Реала" не сыграют против "Реала Сосьедад". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов