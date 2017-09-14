Бензема: "Не скажу, что был шокирован переходом Неймара в ПСЖ"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема высказался о переходе Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Я не скажу, что я был в шоке, потому что он волен делать то, что считает нужным для себя. Я думаю, что это несколько странно, но у него, несомненно, есть свои причины на это", - приводит слова 29-летнего нападающего espnfc.com.

Напомним, Бензема и еще три ключевых игрока "Реала" не сыграют против "Реала Сосьедад". | soccernews.ru