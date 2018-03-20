Бензема не собирается мириться с Вальбуэна

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Бензема не собирается мириться с Вальбуэна
Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что его примирение с хавбеком "Фенербахче" Матье Вальбуэна не состоится, сообщает Le Parisien.

Ранее Вальбуэна сказал, что пожал бы руку Бензема при встрече. Впрочем форвард ответил на это следующим образом: "Держи свои руки при себе".

Напомним, что в 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже видеозаписью интимного характера. После этого Бензема был исключен из сборной Франции.

Не пропустите: На Бензема появился еще один претендент. | http://soccernews.ru

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