Бензема не собирается мириться с Вальбуэна
Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что его примирение с хавбеком "Фенербахче" Матье Вальбуэна не состоится, сообщает Le Parisien.
Ранее Вальбуэна сказал, что пожал бы руку Бензема при встрече. Впрочем форвард ответил на это следующим образом: "Держи свои руки при себе".
Напомним, что в 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже видеозаписью интимного характера. После этого Бензема был исключен из сборной Франции.
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