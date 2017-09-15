Бензема не собирается уходить из "Реала"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема не собирается уходить из "Реала"
Французский нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что он не собирается покидать мадридский клуб. 

"Я не вижу причин для ухода из "Реала", так как я играю в основном составе. "Реал" является лучшим клубом, за который я когда-либо выступал. Мы самые сильные", – приводит слова Бензема beIN SPORTS.

Ранее сообщалось, что игрой форварда недоволен президент "Реала" Флорентино Перес и может выставить его на трансфер.

29-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, провел за клуб 371 матч и забил 181 гол.

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комментарии
Mcks-228

Мы не против играй,только не будь таким косым!!!!!!!!!!!!

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