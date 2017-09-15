Бензема не собирается уходить из "Реала"



Французский нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что он не собирается покидать мадридский клуб.

"Я не вижу причин для ухода из "Реала", так как я играю в основном составе. "Реал" является лучшим клубом, за который я когда-либо выступал. Мы самые сильные", – приводит слова Бензема beIN SPORTS.

Ранее сообщалось, что игрой форварда недоволен президент "Реала" Флорентино Перес и может выставить его на трансфер.

29-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, провел за клуб 371 матч и забил 181 гол.

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