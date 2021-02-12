Бензема не спешит продлевать контракт с "Реалом": названа причина
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема пока не собирается заключать новое соглашение с клубом.
По информации Marca, француз хочет убедиться, что он будет достаточно хорош для игры за "сливочных" после 2022 года, когда истекает действующий контракт.
Не исключено, что следующий сезон станет последним для 33-летнего форварда в составе "бланкос", и он вернётся в "Лион".
В нынешней кампании Бензема сыграл за "Реал" 27 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14