Бензема не спешит продлевать контракт с "Реалом": названа причина

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Бензема не спешит продлевать контракт с "Реалом": названа причина

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема пока не собирается заключать новое соглашение с клубом.

По информации Marca, француз хочет убедиться, что он будет достаточно хорош для игры за "сливочных" после 2022 года, когда истекает действующий контракт.

Не исключено, что следующий сезон станет последним для 33-летнего форварда в составе "бланкос", и он вернётся в "Лион".

В нынешней кампании Бензема сыграл за "Реал" 27 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Реал" вынужден выбирать между двумя звездными форвардами. | http://soccernews.ru
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