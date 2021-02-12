Бензема не спешит продлевать контракт с "Реалом": названа причина

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема пока не собирается заключать новое соглашение с клубом.

По информации Marca, француз хочет убедиться, что он будет достаточно хорош для игры за "сливочных" после 2022 года, когда истекает действующий контракт.

Не исключено, что следующий сезон станет последним для 33-летнего форварда в составе "бланкос", и он вернётся в "Лион".

В нынешней кампании Бензема сыграл за "Реал" 27 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 5 ассистов.

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