Бензема не уйдет из сборной несмотря на решение суда по делу Вальбуэна

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал решение суда по делу о шантаже бывшего хавбека сборной Франции Матье Вальбуэна и заверил, что это не повлияет на возможность вызова нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема в сборную.

Напомним, что суд признал Бензема виновным и приговорил к году тюрьмы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.

"Ничего не изменилось. Он остается доступен для вызова в сборную, хотя ситуация прискорбная. Он несколько лет не играл за Францию.

Для меня это наказание ничего не меняет. Его можно вызывать в сборную. У него есть право на работу. Можно совершить ошибку, получить наказание и вернуться к работе.

Я доволен Каримом. Он эффективен, хорошо выступает. Если Дешам его вызовет, Федерация не будет возражать", – сказал Ле Гре.

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