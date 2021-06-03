Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную Франции

Теги францияреал мадридкарим бензема

Бензема не забил пенальти в первом матче после возвращения в сборную ФранцииФото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема вышел в стартовом составе на товарищескую игру с Уэльсом. На 27-й минуте он не смог реализовать пенальти – Дэнни Уорд отразил удар.

Бензема сыграл первый матч за сборную Франции за последние 5 лет и 7 месяцев.

Перерыв в 5 лет и 7 месяцев – самый длинный в сборной Франции со времен Роже Скотти, у которого между матчами в 1950-м и 1956-м прошло 5 лет и 11 месяцев.

Кроме того, Бензема не забил пенальти за сборную в третий раз подряд. Все три промаха с пенальти в его карьере пришлись на матчи за Францию.

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