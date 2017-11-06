Бензема недоволен поведением Переса

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема остался недоволен поведением президента своего клуба Флорентино Переса.

Как информирует Diario Gol, 29-летний нападающий возмущен тем, что босс "сливочных" не предпринимает никаких действий по его защите перед болельщиками, которые продолжают освистывать француза в матчах команды. Более того, Бензема считает, что спекуляции Переса на предмет приобретения нового игрока в линию атаки только способствуют такой реакции фанатов.

Напомним, Зидан контролирует "раздевалку" "Реала" с помощью трех игроков. | soccernews.ru