Бензема о Мбаппе: "Когда Мбаппе будет играть в "Мадриде", мы будем забивать в два или даже в три раза больше"

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема высказался по поводу будущего своего соотечественника Килиана Мбаппе.

"Когда Мбаппе перейдет в "Мадрид", мы будем забивать в два, или даже в три раза больше голов.

Я всегда говорил что хочу играть с Килианом в "Реале", - сказал француз в интервью изданию L'Equipe.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

Также не пропустите: "Милан" заинтересован в форварде "Порту". | http://soccernews.ru