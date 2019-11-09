Бензема обошел Пушкаша в списке лучших бомбардиров "Реала" в Примере
Форвард "Реала" Карим Бензема забил два гола в игре с "Эйбаром" (4:0).
Как сообщает OptaJose, теперь на счету француза 157 голов за "Реал" в чемпионате. В списке лучших бомбардиров клуба Бензема сместил с шестого места Ференца Пушкаша.
Отметим, что топ-5 бомбардиров "Реала" в Примере выглядит следующим образом: Криштиану Роналду (311), Рауль (228), Альфредо Ди Стефано (216), Сантильяна (186) и Уго Санчес (164).
Читайте также: Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|12
|25
|2
|Реал Сосьедад
|13
|23
|3
|Барселона
|11
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|13
|20
|7
|Валенсия
|13
|20
|8
|Хетафе
|12
|19
|9
|Вильярреал
|12
|18
|10
|Осасуна
|12
|18
|11
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|12
|Леванте
|12
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Бетис
|12
|13
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6