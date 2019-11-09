Бензема обошел Пушкаша в списке лучших бомбардиров "Реала" в Примере

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Бензема обошел Пушкаша в списке лучших бомбардиров "Реала" в Примере

Форвард "Реала" Карим Бензема забил два гола в игре с "Эйбаром" (4:0).

Как сообщает OptaJose, теперь на счету француза 157 голов за "Реал" в чемпионате. В списке лучших бомбардиров клуба Бензема сместил с шестого места Ференца Пушкаша.

Отметим, что топ-5 бомбардиров "Реала" в Примере выглядит следующим образом: Криштиану Роналду (311), Рауль (228), Альфредо Ди Стефано (216), Сантильяна (186) и Уго Санчес (164).

Читайте также: Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар". | http://soccernews.ru
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