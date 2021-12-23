Бензема обошел Роналду по числу голов за год

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Бензема обошел Роналду по числу голов за год

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема сделал дубль в матче чемпионата Испании с "Атлетиком".

Таким образом, на счету француза стало 47 голов за календарный 2021 год и по этому показателю он обошел португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (46). Больше в этом году забили только форвард "Баварии" Роберт Левандовски (69), а также нападающие ПСЖ и дортмундской "Боруссии" Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (по 49).

В нынешнем сезоне 34-летнйи Бензема провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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