Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть чемпионат мира

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Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть чемпионат мира

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Карим Бензема выразил уверенность, что его команда может выиграть чемпионат мира, который пройдет зимой 2022 года в Катаре.

"Цель стать чемпионами мира всегда у нас в голове. Таков наш уровень. Мы будем хорошо готовиться и стараться всегда ставить перед собой эту цель", - приводит слова Бензема LEquipe.

Напомним, что Франция заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала прямую путевку на чемпионат мира. Французы являются действующими чемпионами мира, завоевав титул в 2018 году в России.

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