Бензема оценил уход Роналду из "Реала"

Нападающий "Реала" Карим Бензема попрощался с португальцем Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус".

"Спасибо тебе за то, что мы играли вместе. За те девять лет, которыми мы наслаждались на поле. Мы было приятно играть рядом с тобой. Удачи в новом приключении", - написал Бензема в своем твиттере и добавил хэштэги "уважение" и "лучший".

Напомним, что Бензема и Роналду одновременно пришли в "Реал" летом 2009 года.

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