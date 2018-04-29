Бензема одержал 200-ю победу в Ла Лиге в составе "Реала"

Вчерашняя победа над "Леганесом" стала для форварда мадридского "Реала" Карима Бензема 200-й в Ла Лиге.

Юбилейная "виктория" покорилась 30-летнему нападающему покорилась в его девятом сезоне и 272-й игре за королевский клуб в чемпионате Испании. За это время француз забил 127 мячей и дважды выигрывал чемпионский титул.

Напомним, на Бензема появился новый претендент из АПЛ. | soccernews.ru