Бензема - один из трех самых результативных игроков "Реала" в Ла Лиге за последние 50 лет

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Бензема - один из трех самых результативных игроков "Реала" в Ла Лиге за последние 50 лет

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 25-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.

Нападающий "сливочных" Карим Бензема забил один гол с пенальти и отдал две результативные передачи.

Таким образом, на счету французского форварда теперь 301 результативное действие в составе королевского клуба в рамках Ла Лиги - 210 голов и 91 ассист.

За последние 50 лет только три игрока "Реала" добрались до этой отметки кроме Бензема - Рауль (228+83) и Криштиану Роналду (311+88).

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