Бензема - один из трех самых результативных игроков "Реала" в Ла Лиге за последние 50 лет
Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен
Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 25-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.
Нападающий "сливочных" Карим Бензема забил один гол с пенальти и отдал две результативные передачи.
Таким образом, на счету французского форварда теперь 301 результативное действие в составе королевского клуба в рамках Ла Лиги - 210 голов и 91 ассист.
За последние 50 лет только три игрока "Реала" добрались до этой отметки кроме Бензема - Рауль (228+83) и Криштиану Роналду (311+88).
Также не пропустите: "Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Ван де Бек хочет остаться в "Эвертоне"
-
Ибрагимович высказался о своем будущем
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Далотом
-
Верратти жестко раскритиковал судью после поражения от "Нанта"
-
Пиоли прокомментировал ничью с "Салернитаной"
-
Конте наслаждается составом "Тоттенхэма"
-
Бензема наряду с Левандовским самый результативный игрок в этом сезоне
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Алавесом"
-
Главный претендент на Погба - ПСЖ
-
Бензема - один из трех самых результативных игроков "Реала" в Ла Лиге за последние 50 лет
-
Чалов сделал первое голевое действие в "Базеле"
-
Главные новости дня: 19 февраля
-
ПСЖ проиграл "Нанту" в матче Лиги 1
-
"Реал" разгромил "Алавес" в матче Ла Лиги
-
"Милан" потерял очки в матче с "Салернитаной"
-
Конте прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
-
"Ференцварош" Черчесова не смог обыграть аутсайдера чемпионата Венгрии
-
"Тоттенхэм" прервал длительную беспроигрышную серию "Манчестер Сити"
-
Месси проводит 800-й матч на клубном уровне
-
2
Гвардиола прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14