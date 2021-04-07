Бензема опередил легенду "Реала" по числу матчей в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Карима Бензема

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема вышел на четвертое место в истории королевского клуба по числу матчей в Лиге Чемпионов.

Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) стал для француза 108-м в его карьере. По этому показателю Бензема опередил легендарного защитника "Реала" Роберто Карлоса (107). Больше француза в главном европейском клубном турнире сыграли только Серхио Рамос (128), Рауль (130) и Икер Касильяс (150).

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.

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