Бензема опередил Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов

Форвард "Реала" Карим Бензема вышел на четвертое место среди лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.

Гол француза в ответной игре 1/8 финала против "Манчестер Сити" стал для него 65-м в турнире. Он опередил нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, на счету которого пока 64 гола.

Отметим, что лучшим бомбардиром ЛЧ по-прежнему остается Криштиану Роналду (130 голов). В топ-3 также Лионель Месси (114) и Рауль (71).

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