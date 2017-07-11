Бензема оправдан по делу о шантаже Вальбуэна

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Бензема оправдан по делу о шантаже Вальбуэна

Французский кассационный суд вынес решение по делу о шантаже полузащитника "Фенербахче" Матье Вальбуэна, сообщает AFP.

По сведениям издания, нападающий "Реала" Карим Бензема был признан невиновным по обвинению в посредничестве при шантаже.

Напомним, что в 2015 году друг Бензема шантажировал Вальбуэна неким интимным видео.

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