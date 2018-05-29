Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 30-летний нападающий, заручившись поддержкой главного тренера своей команды Зинедина Зидана и несмотря на желание президента клуба Флорентино Переса выставить его на трансфер, планирует остаться в новом сезоне на "Сантьяго Бернабеу". При этом француз готов обсудить свой уход из "Реала", если на новом месте работы его зарплата не будет ниже его нынешнего оклада.

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с расставанием с Модричем. | soccernews.ru