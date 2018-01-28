Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема определился со своим следующим клубом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 30-летний нападающий "сливочных" уже согласовал условия личного контракта с лондонским "Арсеналом", игроком которого он планирует стать летом следующего года. Теперь "канонирам" предстоит договориться о трансфере француза с королевским клубом, которые хочет выручить за него 60 миллионов евро. Англичане же готовы платить за игрока "лишь" 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 играх за "Реал".

Напомним, переход Эванса в "Арсенал" может сорваться. | soccernews.ru