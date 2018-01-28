Бензема определился со своим следующим клубом

Теги реал мадридкарим бенземаарсенал лондон

Бензема определился со своим следующим клубомФорвард мадридского "Реала" Карим Бензема определился со своим следующим клубом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 30-летний нападающий "сливочных" уже согласовал условия личного контракта с лондонским "Арсеналом", игроком которого он планирует стать летом следующего года. Теперь "канонирам" предстоит договориться о трансфере француза с королевским клубом, которые хочет выручить за него 60 миллионов евро. Англичане же готовы платить за игрока "лишь" 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 играх за "Реал".

Напомним, переход Эванса в "Арсенал" может сорваться. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

и этот сбегает от кристинки))))

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