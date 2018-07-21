Бензема оскорбительно отозвался о президенте "Наполи"



Нападающий "Реала" Карим Бензема раскритиковал президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, который назвал его возрастным игроком.

"Еще один псих в моем списке. Девятой номер заставит его поменять мнение", – написал Бензема в своем Instagram.

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