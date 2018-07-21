Бензема оскорбительно отозвался о президенте "Наполи"

1 Теги реал мадриднаполикарим бенземааурелио де лаурентис

Бензема оскорбительно отозвался о президенте "Наполи"
Нападающий "Реала" Карим Бензема раскритиковал президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, который назвал его возрастным игроком.

"Еще один псих в моем списке. Девятой номер заставит его поменять мнение", – написал Бензема в своем Instagram.

Не пропустите: "Наполи" не собирается подписывать Бензема и Ди Марию. | http://soccernews.ru

Комментарии
Зенден

А за что Кариму обижатся? Он на самом деле возрастной игрок и в последние годы играл в своем клубе только благодаря Зидану, так как выходцы из одной диаспоры кабилов Алжира.

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