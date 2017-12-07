Бензема отказывается покидать "Реал"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема отказывается покидать "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отказывается покидать королевский клуб, сообщает испанская пресса.

29-летний француз проинформировал руководство "сливочных" о том, что он не согласится на свою продажу в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что контракт Бензема с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: Зидан согласился расстаться с Бензема. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов