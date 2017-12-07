Бензема отказывается покидать "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отказывается покидать королевский клуб, сообщает испанская пресса.

29-летний француз проинформировал руководство "сливочных" о том, что он не согласится на свою продажу в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что контракт Бензема с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

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