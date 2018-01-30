Бензема отклонил два предложения и решил остаться в "Реале"



Французский нападающий "Реала" Карим Бензема не собирается покидать клуб, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, ради королевского клуба француз отклонил два предложения о продолжении карьеры. Ранее сообщалось, что им интересуется "Арсенал".

В этом сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 23 матча и забил 6 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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