Бензема отклонил два предложения и решил остаться в "Реале"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема отклонил два предложения и решил остаться в "Реале"
Французский нападающий "Реала" Карим Бензема не собирается покидать клуб, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, ради королевского клуба француз отклонил два предложения о продолжении карьеры. Ранее сообщалось, что им интересуется "Арсенал".

В этом сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 23 матча и забил 6 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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