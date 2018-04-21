Бензема отклонил предложение от клуба АПЛ
"Вест Хэм" пытался приобрести форварда "Реала" Карима Бензема.
Как сообщает испанская пресса, "молотобойцы" предлагали за игрока 60 миллионов евро, однако сам Бензема выступил против перехода в клуб, который находится в нижней половине турнирной таблицы АПЛ.
В текущем сезоне Бензема провел 39 матчей, в которых забил 9 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25