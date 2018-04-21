Бензема отклонил предложение от клуба АПЛ

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Бензема отклонил предложение от клуба АПЛ

"Вест Хэм" пытался приобрести форварда "Реала" Карима Бензема.

Как сообщает испанская пресса, "молотобойцы" предлагали за игрока 60 миллионов евро, однако сам Бензема выступил против перехода в клуб, который находится в нижней половине турнирной таблицы АПЛ.

В текущем сезоне Бензема провел 39 матчей, в которых забил 9 голов.

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