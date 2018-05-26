Бензема открыл счет в финале Лиги Чемпионов

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема открыл счет в финале Лиги Чемпионов

"Реал" повел в счете в финальном матче Лиги Чемпионов.

Открыл счет в матче, после грубейшей ошибки голкипера "Ливерпуля" Кариуса, форвард "сливочных" Карим Бензема.

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