Бензема отметился первым хет-триком за последние 3,5 года



Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил три гола в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Атлетиком "(3:0).

Этот хет-трик стал для форварда первым за последние 3,5 года. В последний раз подобное ему удавалось сделать 20 декабря 2015 года в матче Примеры против "Райо Вальекано" (10:2).

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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