Бензема отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

Теги реал мадридкарим бенземазолотой мяч

Бензема отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

Фото инстаграм Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал факт попадания в четвёрку лучших игроков 2021 года по версии France Football.

"Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я играю в футбол для вас. Шоу продолжается", - написал французский форвард в твиттере.

Напомним, что в голосовании Бензема набрал 239 баллов и отстал от выигравшего "Золотой мяч" Лионеля Месси на 374 очка.

В 2021 году форвард "Реала" выиграл только Лигу Наций в составе сборной Франции.

Не пропустите: Стал известен отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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