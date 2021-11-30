Бензема отреагировал на итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"

Фото инстаграм Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал факт попадания в четвёрку лучших игроков 2021 года по версии France Football.

"Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я играю в футбол для вас. Шоу продолжается", - написал французский форвард в твиттере.

Напомним, что в голосовании Бензема набрал 239 баллов и отстал от выигравшего "Золотой мяч" Лионеля Месси на 374 очка.

В 2021 году форвард "Реала" выиграл только Лигу Наций в составе сборной Франции.

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