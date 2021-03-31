Бензема отрегировал на вызов в суд по делу о шантаже Вальбуэна

Теги карим бенземареал мадридматье вальбуэна

Бензема отрегировал на вызов в суд по делу о шантаже Вальбуэна

Фото: инстаграм Карима Бензема

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал информацию о том, что в октябре его вызовут в суд по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

"Наконец, поехали, фарс закончится навсегда", - написал Карим Бензема в сториз своей страницы в Instagram.

Если вина форварда будет доказана, то ему также грозит тюремный срок до пяти лет, а также штраф до 75 тысяч евро.

Напомним, что из-за этого скандала Бензема и Вальбуэна с 2015 года перестали вызываться в сборную Франции.

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