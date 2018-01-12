Бензема отверг два предложения из АПЛ

Форвард "Реала" Карим Бензема не захотел продолжать карьеру в Англии.

Как сообщают испанские СМИ, футболист отверг предложения "Арсенала" и "Челси". Француз всем доволен в "Реале", поэтому он не планирует менять клуб в ближайшее время.

Также Бензема уверен, что при Зидане он всегда будет получать игровую практику.

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