Бензема ответил на обвинения в похищении человека

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема ответил на обвинения в похищении человекаНападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал обвинения о том, что его родственники  пытались его похитить. 

"Что с этим миром? #Хватит #Дайтемнепередохнуть", - пишет француз.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 11 матчах за "Реал" и стал автором пяти забитых мячей.

Читайте: Бензема может быть причастен к попытке похитить человека | http://soccernews.ru

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