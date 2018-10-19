Бензема ответил на обвинения в похищении человека

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал обвинения о том, что его родственники пытались его похитить.

"Что с этим миром? #Хватит #Дайтемнепередохнуть", - пишет француз.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 11 матчах за "Реал" и стал автором пяти забитых мячей.

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