Бензема ответил на слова главы Федерации футбола Франции

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Бензема ответил на слова главы Федерации футбола Франции

Форвард "Реала" Карим Бензема прокомментировал слова главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре.

"Ноэль, я полагал, что вы не влияете на работу наставника сборной! Хочу вас заверить, что только я буду решать, когда завершу международную карьеру. Если вы думаете, что я уже ни на что не способен, то предоставьте мне шанс играть за сборную и все увидите", - написал Бензема в твиттере.

На счету Бензема 21 забитый мяч в 81 матче за сборную Франции. Он не получал вызов с 2015 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бэйл сам решает , Бензема сам решает.Вот влияние!

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