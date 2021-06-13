Бензема озвучил цель сборной Франции на Евро-2020

Теги карим бенземафранциячемпионат европы

Бензема озвучил цель сборной Франции на Евро-2020Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Карим Бензема поделился ожиданиями от чемпионата Европы и озвучил цель на турнир.

"Все прошло очень хорошо, меня замечательно приняли. С одними игроками я уже знаком, с другими познакомился. С футболистами такого уровня я чувствую себя очень хорошо на поле.

Теперь перейдем к делу. Выиграть Евро – это цель, конечно, она в процессе и находится в моей голове. Понимаем, что это сложно. Я очень мотивирован, подготовлен и просто жду этого", – сказал Бензема.

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