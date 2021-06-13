Бензема озвучил цель сборной Франции на Евро-2020
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Форвард сборной Франции Карим Бензема поделился ожиданиями от чемпионата Европы и озвучил цель на турнир.
"Все прошло очень хорошо, меня замечательно приняли. С одними игроками я уже знаком, с другими познакомился. С футболистами такого уровня я чувствую себя очень хорошо на поле.
Теперь перейдем к делу. Выиграть Евро – это цель, конечно, она в процессе и находится в моей голове. Понимаем, что это сложно. Я очень мотивирован, подготовлен и просто жду этого", – сказал Бензема.
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|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1