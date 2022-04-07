Бензема первый игрок в истории Франции, который забил более 10 голов в Лиге чемпионов

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Бензема первый игрок в истории Франции, который забил более 10 голов в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал лучшим футболистом первого матча 1\4 финала Лиги чемпионов против "Челси", благодаря хет-трику.

Эти три гола стали для французского форварда 9-м, 10-м и 11-м в нынешнем розыгрыше главного клубного европейского соревнования.

Таким образом, Бензема стал первым футболистом в истории Франции, кто смог забить более десяти голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

И вторым, которому удалось забить 10. Первым был Жюст Фонтен в сезоне 58\59.

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