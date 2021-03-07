Бензема побил рекорд Роберто Карлоса

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Бензема побил рекорд Роберто КарлосаНападающий "Реала" Карим Бензема появился в стартовом составе на матч с "Атлетико" в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги.

Это появление на поле стало 371-м для француза за "королевский клуб" в Чемпионате Испании. Таким образом форвард смог поставить клубный рекорд среди легионеров, обойдя бывшего защитника "Реала" Роберто Карлоса, сообщает аналитический портал Opta Sports.

Напомним, Бензема выступает за "Реал" с 2009 года.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету футболиста 12 забитых голов и 5 результативных передач в 21 матче.

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