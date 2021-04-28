Бензема побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

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Бензема побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал самым возрастным футболистом королевского клуба, когда-либо забивавшим в полуфинале Лиги Чемпионов.

Бензема отличился в первом матче 1/2 финала с "Челси" (1:1) в возрасте 33 лет и 129 дней. Таким образом, француз превзошел достижение экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду, который забивал в полуфинале в возрасте 32 лет и 86 дней.

В нынешнем сезоне Бензема провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Бензема - лучший ассистент "Реала" в XXI веке. | http://soccernews.ru
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