Бензема побил рекорд Жиру в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал самым возрастным автором хет-трика в истории Лиги Чемпионов.

Француз трижды поразил ворота ПСЖ (3:1), когда ему было 34 года и 80 дней.

Бензема побил рекорд Оливье Жиру, который оформил хет-трик в главном еврокубке в возрасте 34 лет и 63 дней.

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