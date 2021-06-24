Бензема побил рекорд Зидана в сборной Франции

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Бензема побил рекорд Зидана в сборной Франции

Фото твиттер Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема стал рекордсменом сборной Франции по итогам вчерашнего матча с Португалией.

Напомним, что игра 3-го тура группового этапа Евро-2020 завершилась ничьей 2:2, а французский форвард забил в ней два мяча.

Таким образом, Бензема стал самым возрастным игроком "трёхцветных" с дублем в матче Чемпионата Европы или Мира.

Результат форварда "Реала" - 33 года и 186 дней. Предыдущим рекордсменом был Зинедин Зидан - 31 год и 356 дней.

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