Бензема поделился мнением о прогрессе Винисиуса
Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением по поводу прогресса своего бразильского партнера по атаке Винисиуса Жуниора.
"Сейчас все говорят: "Винисиус это, Винисиус то". Но он тот же игрок, что и раньше. Разница лишь в том, что теперь он принимает правильные решения. Он думает. Этому я его научил", - сказал француз для издания L'Equipe.
В нынешнем сезоне Винисиус сыграл в Ла Лиге в 28 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.
Бензема сыграл в 26 встречах, забив в них 24 гола и сделав 11 ассистов.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14