Бензема поделился мнением о прогрессе Винисиуса

Теги реал мадридкарим бенземавинисиус жуниор

Бензема поделился мнением о прогрессе Винисиуса

Фото: твиттер Винисиуса\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема поделился мнением по поводу прогресса своего бразильского партнера по атаке Винисиуса Жуниора.

"Сейчас все говорят: "Винисиус это, Винисиус то". Но он тот же игрок, что и раньше. Разница лишь в том, что теперь он принимает правильные решения. Он думает. Этому я его научил", - сказал француз для издания L'Equipe.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл в Ла Лиге в 28 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач.

Бензема сыграл в 26 встречах, забив в них 24 гола и сделав 11 ассистов.

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