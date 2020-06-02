Бензема поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге

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Бензема поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге

Форвард "Реала" Карим Бензема высказался по поводу скорого возобновления сезона Ла Лиги.

"Мы очень хотим скорее вернуться к играм. Первая же игра с "Эйбаром" дома будет очень важной. Мы намерены выложиться по полной.

Выступать без зрителей будет необычно, но я надеюсь, что они будут поддерживать нас из домов. Зидан говорит нам наслаждаться футболом. Сегодня мы больше работали с мячом, чем на прошлой неделе.

Намного лучше заниматься с партнерами, чем дома. Было сложно два месяца обходиться без мяча. Сегодня мы даже поиграли на тренировке, так что все остались довольны", - передает слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, о том, что Ла Лига возобновится 11 июня с матча "Севилья" - "Бетис".

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