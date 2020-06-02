Бензема поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге
Форвард "Реала" Карим Бензема высказался по поводу скорого возобновления сезона Ла Лиги.
"Мы очень хотим скорее вернуться к играм. Первая же игра с "Эйбаром" дома будет очень важной. Мы намерены выложиться по полной.
Выступать без зрителей будет необычно, но я надеюсь, что они будут поддерживать нас из домов. Зидан говорит нам наслаждаться футболом. Сегодня мы больше работали с мячом, чем на прошлой неделе.
Намного лучше заниматься с партнерами, чем дома. Было сложно два месяца обходиться без мяча. Сегодня мы даже поиграли на тренировке, так что все остались довольны", - передает слова Бензема Marca.
Ранее сообщалось, о том, что Ла Лига возобновится 11 июня с матча "Севилья" - "Бетис".
Не пропустите: Ла Лига опубликовала расписание матчей после возобновления сезона| http://soccernews.ru
главное
-
Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"
-
"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала
-
Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ
-
Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита"
-
Тер Штеген заявил, что не покинет "Барселону" этим летом
Лента новостей
-
Хавбек ЦСКА Ахметов поделился фотографией после операции в Мюнхене
-
Лукас Моуру назвал Харри Кейна легендой АПЛ
-
Раджа Наингголан готов вернуться в "Рому"
-
Бензема поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге
-
Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона
-
Новый главный тренер "Локомотива" Николич высказался о давлении со стороны болельщиков
-
Тренер вратарей "Динамо" Изотов прошел успешное лечение от коронавируса
-
Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"
-
Форвард "Торпедо" Лебеденко высказался по поводу своего будущего в клубе
-
Лондонский "Арсенал" осудил проявления расизма на фоне протестов в США
-
Клопп высказался о возможном чемпионстве "Ливерпуля"
-
Второй игрок "Милана" получил травму после возобновления тренировок
-
"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала
-
Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ
-
Гильерме поделился впечатлениями от первых тренировок "Локомотива" после паузы
-
Слуцкий поделился воспоминаниями о том, как покидал "Халл" в 2017 году
-
Игроки "Челси" поддержали акцию в защиту равенства
-
Бывший тренер "Оренбурга" высказался о перспективах команды в чемпионате России
-
Адиев заявил, что он не контактировал с тульским "Арсеналом" по поводу возможного сотрудничества
-
"РБ-Спорт": Адиев может возглавить тульский "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14