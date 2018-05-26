Бензема поднялся на четвертое место в списке бомбардиров Лиги Чемпионов

Нападающий "Реала" Карим Бензема отметился голом в финале Лиги Чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, это 56-й гол француза в Лиге Чемпионов. Теперь Бензема делит четвертое место в списке бомбардиров турнира с Рудом ван Нистелроем.

Первые три места занимают Криштиану Роналду (120), Лионель Месси (100) и Рауль (71).

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